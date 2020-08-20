20.08.2020 - 16:05 | | DHA
Çanakkale Biga’da uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ş.U., İ.S. ve H.İ.D'nin ilçeye bağlı Aksaz köyünde bir araçta uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda özel eğitimli köpek 'Roket' ile araçta yapılan aramalarda, 20 gram kubar esrar, 15 gram katkılı esrar ve 5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.