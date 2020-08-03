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03.08.2020 - 12:56 | | DHA

Çanakkale feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu!

Çanakkale’de Kurban Bayramı'nın son gününde, dönüş yolundaki tatilciler feribot iskelesinde 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Feribotlarla 'dolmuş usulü' sefer yapılarak oluşan uzun araç kuyruğu eritilmeye çalışılıyor.

Çanakkale feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu!

Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi, Assos ve Bozcaada gibi Ege sahillerindeki turizm merkezlerinde geçirenlerin bir kısmı, dönüş yolculuğunu son güne bırakmak istemeyip dün yollara koyulmuş ve Çanakkale feribot iskelelerinde gün boyu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu. Akşam saatlerinde sakinleyen feribot iskelelerinde yoğunluk bugün öğle saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Çanakkale merkez feribot iskelesi önünden başlayan tatilcilerin araç kuyruğu, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi boyunca uzandı ve 1 kilometreye ulaştı.

Çanakkale merkezinden Eceabat ve Kilitbahir köylerine 6 feribotla sefer yapan Gestaş firması, yaşanan yoğunluk nedeniyle 'doldur boşalt' usulü saatsiz olarak çalışıyor. Aynı yoğunluk Gelibolu ilçesine 6 feribot ile sefer yapılan Lapseki iskelesinde de yaşanıyor. İskele ve kavşaklarda feribot kuyruğu ile şehir içi trafiğini polisler yönlendiriyor.

Gestaş'ın 2'şer feribot ile sefer yaptığı Gökçeada ve Bozcaada'da tatil yapanların dönüşe geçmesiyle bu hatlarda da yoğunluk yaşanıyor.

 

 

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