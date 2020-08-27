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27.08.2020 - 16:14 | | İHA

Çanakkale için sıcak hava uyarısı!

Çanakkale’de, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğünden vatandaşlara uyarı yapıldı.

Çanakkale için sıcak hava uyarısı!

Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “28 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Rusya dünyaya rezil oldu! Füzeler bir bir düştü...T-90A tankından ateşlenen iki füze hedefe ulaşamadan yere indi, ikinci füze de aynı akıbete uğradı. Ardından T-80V ve T-80UE-1 tanklarının başına da aynı olaylar geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılıp dünya çapında ses getirdi.
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