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15.03.2020 - 15:49 | | AA

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü

Eşsiz kahramanlıklarıyla isimlerini tarihe yazdıran, "Çanakkale geçilmez" destanının kahramanlarının Gelibolu Yarımadası'ndaki mezarları, binlerce şakayıkla Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza büründü.

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü

Vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek destan yazdığı yarımadadaki şehitliklerde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı hazırlıkları sürüyor.

Şehitler Abidesi bölgesinde, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca çevre ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında şehit mezarlarının bakımları da titizlikle yapılıyor. Peyzaj ekibi bünyesindeki bahçıvanlar, Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 11 bin kırmızı beyaz şakayığı tek tek şehit mezarlıklarına dikti.

Anma törenlerine sayılı günler kala bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Türk bayrağının renklerine bürünen şehit mezarlığında duygusal anlar yaşadı.

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü


"ŞEHİTLİKLERİ KIRMIZI BEYAZ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUK"

Şehitlikleri ziyaret eden öğretmen Ceyda Ünlü, AA muhabirine, her sene olduğu gibi vatandaşlık vazifesini yerine getirmek için Bursa'dan kızıyla geldiğini söyledi.

Ünlü, şöyle konuştu:

"Şehitlikleri kırmızı beyaz görünce çok mutlu olduk. Burada ciddi bir emek var. Çiçekler renkleriyle farklı bir anlam katmış. Burada olmaktan çok mutluyuz. Kızımın da bu duyguyu yaşaması mutlu etti."

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü

Çanakkale kahramanlarının mezarları 11 bin şakayıkla kırmızı beyaza büründü

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktıADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
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