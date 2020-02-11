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11.02.2020 - 10:06 | | DHA

Çanakkale merkezli operasyon! 20 şüpheli tutuklandı

Çanakkale merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale merkezli operasyon! 20 şüpheli tutuklandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Biga Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla halkın huzurunu kaçırıp, tehdit ve zorbalıkla parasını ya da malını alan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Çanakkale merkezli Biga ve Çan ilçeleri, Balıkesir'in  Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma ilçeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı, özel harekat ve çevik kuvvet, drone ve narkotik köpeği Şila destekli düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopası, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve telefonlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K., Ö.K., İ.K., M.E., Z.B., A.D., B.Ö., A.K., E.Y., E.A., D.Ö., O.A, E.A., S.Y., H.Ö., O.A., Ş.I, M.E.D., F.C. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.
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