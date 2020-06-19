MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Valiliği corona virüs'e karşı maske takma zorunluluğu getirdi
ABONE OL
19.06.2020 - 18:20 | | AA

Çanakkale Valiliği corona virüs'e karşı maske takma zorunluluğu getirdi

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Çanakkale Valiliği corona virüs'e karşı maske takma zorunluluğu getirdi

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına. Tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Valilik duyurdu! LGS'ye girecek öğrenci ile velisine ücretsiz

Valilik duyurdu! LGS'ye girecek öğrenci ile velisine ücretsiz

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Muğla'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sıradaki Haber