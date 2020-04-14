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14.04.2020 - 12:02 | | DHA

Çanakkale’de 1500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Çanakkale’de, düzenlenen operasyonla bin 500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operayonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de 1500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte cinsel içerikli ürün sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 500 sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Vicdansız babaAdana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
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