Çanakkale'de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek için denetlemeler yaptı. Kent merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Atıkhisar Caddesi üzerinde 43 UT 953 plakalı aracı durduran ekipler, araç içinde yaptıkları aramada 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirdi.

Şüpheliler M.D., N.D. ve Ö.D'ye idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 bin 520 litre atık yağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.