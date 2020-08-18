MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi
ABONE OL
18.08.2020 - 14:00 | | DHA

Çanakkale'de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi.

Çanakkale'de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek için denetlemeler yaptı. Kent merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Atıkhisar Caddesi üzerinde 43 UT 953 plakalı aracı durduran ekipler, araç içinde yaptıkları aramada 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirdi.

Şüpheliler M.D., N.D. ve Ö.D'ye idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 bin 520 litre atık yağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

Adanalı kebap ustalarından yeni ‘Korona Kebap’Adana’da kebap ustaları, bağışıklık sistemini güçlendiren uykuluk, taze zencefil ve bazı özel baharatlar ekleyerek yeni bir kebap çeşidi yaptı. Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ‘Korona Kebap’ için ustalar, ilerleyen süreçte patent de almayı düşünüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale'de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Çanakkale'de 2 bin 520 litre atık yağ ele geçirildi

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Kansere yenik düşen polis memuruna son görev!

Kansere yenik düşen polis memuruna son görev!

Sıradaki Haber