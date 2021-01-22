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22.01.2021 - 09:58 | | DHA

Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarındaki teknede 20 kaçak göçmen yakalandı. Sahilde yapılan aramada ise, 184 kaçak göçmen bulundu.

Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Beşik Burnu mevkisinde, içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan balıkçı teknesi olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi, teknede 20 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanmasının ardından İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile bölgede arama yapıldı. Sahilde bekleyen 184 kaçak göçmen de bulundu.

Toplam 204 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

Şişli'de 'sinyalsiz dönüş kazası' kameradaŞişli'de dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin sinyal vermeden kontrolsüz şekilde döndüğü, yolunda ilerleyen motosikletin de duramayıp otomobile çarptığı görüldü. Motosikletten fırlayıp yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü de ifadesi için polis merkezine götürüldü.
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