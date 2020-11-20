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20.11.2020 - 16:54 | | DHA

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Çanakkale'de, 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için ise güçlendirme kararı verildi.

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Kentte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yaptırılan deprem soruşturmaları sonucu 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için de güçlendirme kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretim açısından tehlike arz eden ve yıkılması gereken binalar ivedilikle boşaltılmış; öğrencilerimiz güvenli alanlara taşınmıştır. Akabinde söz konusu binaların yıkımları gerçekleştirilmiş ve yıkılan binalarımızın yerine yenilerinin yapılması için proje çalışmalarına vakit geçirilmeden başlanmıştır. Bu binalarımızın yapımlarına en yakın zamanda başlanacaktır" denildi.

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