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28.10.2020 - 14:54 | | DHA

Çanakkale’de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Çanakkale’de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu


Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00’te başlayan çelenk sunma törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Çanakkale Belediyesi’nin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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