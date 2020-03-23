Çanakkale'de bankalar önündü kuyruk oluştu

Coronavirüs önlemleri kapsamında bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bankalardan bazıları corona virüs önlemleri kapsamında müşterileri içeriye tek tek aldı. Bu nedenle kuyruklar uzun süre devam etti.

Bankalar önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kuyrukta bekleyen 65 yaş ve üstü kişileri kimlik kontrolü ile tespit edip, evlerine dönmeleri için uyardı. Polis, ayrıca kuyrukta bekleyen müşterileri de en az 1 metre mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

BANKALAR ÖNÜNDEKİ KUYRUĞA POLİSTEN UYARI



Edirne'nin Keşan ilçesinde de corona virüs önlemleri kapsamında müşteriler içeriye sırayla alındı. Bu nedenle banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, polis kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Keşan'da çeşitli işlemler için banka şubelerine gelenler, corona virüs önlemleri kapsamında içeriye sırayla alındı. Müşterilerin bankalara sırayla alınması nedeniyle şube önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. Zaman zaman kuyrukta bekleyenlerle bankaların güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Polis, şehir genelinde İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik hastalığı bulunanlar için sokağa çıkma sınırlaması kapsamında da denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, sokağa çıkmaları sınırlandırılan kişilerin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

"KUYRUKTA BEKLERKEN DAHA ÇOK VİRÜS BULAŞIR"

Corona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00’a çekmesinin ardından Afyonkarahisar’da bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Afyonkarahisar’da bankaların saat 12.00’da açılmasıyla metrelerce kuyruk oluştu. Kent merkezi Bankalar caddesinde yüzlerce vatandaş işlem yaptırmak için saatler öncesinden banka önlerinde sıra beklemeye başladı. Banka kuyrukları uzadıkça vatandaşlarda tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar bankaların çok az personelle çalıştığını belirterek “Bize virüs bulaşmasın diye banklara almıyorlar. Mesafe bir metre olacak diyorlar bakın birbirimize yapışık vaziyette kuyrukta bekliyoruz gördüğünüz gibi. Bence böyle daha çok bulaşır virüs” diye konuştu.

Öte yandan banka personelleri de sürekli ATM’lerde dezenfektan ve temizlik çalışması yaptığı gözlendi.