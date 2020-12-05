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05.12.2020 - 10:32 | | DHA

Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

Çanakkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.

Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Çanakkale'de kısıtlama nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin birçok yerinde polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

 

Kısıtlamada üretim durmadı, kolonyalar şişelenmeye devam ettiDüzce'de 9 ayda 81 milyon şişe kolonya üreten fabrika, dün gece 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında üretimini sürdürerek vatandaşların virüse karşı korunması için kolonya şişelemeye devam etti.
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