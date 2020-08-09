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09.08.2020 - 16:49 | | AA

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sütlüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan uçak ve helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgara rağmen kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

"ŞU ANA KADAR ÇOK ŞÜKÜR BİR CAN KAYBIMIZ YOK"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sütlüce köyü yakınlarında başlayan arazi ve orman yangınının, orman teşkilatının yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar çok şükür bir can kaybımız yok. Bir miktar arazi ve ağaç kaybımız var. Ekipler bunun büyüklüğünü ölçüyorlar. Köyü tehdit eden bir durum söz konusu değil, yangın ilk başladığında biraz sıkıntı vardı ancak şu an itibarıyla böyle bir durum yok. Yangın tamamen kontrol altına alındı, bir sıkıntı gözükmüyor. Yangına 1 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 hizmet aracı, 1 treyler, 3 itfaiye aracı ve 75 personelle müdahale edildi."

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