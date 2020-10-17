MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale’de çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
ABONE OL
17.10.2020 - 13:33 | | DHA

Çanakkale’de çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, çok sayıda sahipli ve sokak köpeği, zehirli tavuk ciğeri verilerek öldürüldü. Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BİSHAK), köpeklerin kim ya da kimler tarafından zehirlendiğini belirlemek üzere harekete geçerken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Çanakkale’de çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde zehirlenen 23 sahipli ve sokak köpeğinden 2'si kurtarılırken, 19 köpek ise telef oldu. BİSHAK Başkanı İsmail Hakkı Özarı, “İdriskoru köyü civarında iki günde 23 köpek, tavuk ciğeri içine zehir konularak zehirlendi. Çoğu sokak köpeği olmakla beraber, aralarında sahipli köpekler de var. Birkaç tane köpeği kurtarabildik ancak çoğu öldü. Bu katliamı yapanlar hakkında BİSHAK olarak suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşet ile bilgisi olan duyarlı vatandaşların yardımına ihtiyacımız var. Görgü tanığı olan duyarlı ve vicdanlı vatandaşlar bize ya da savcılığa başvurur ve ararsa seviniriz” dedi.

Çanakkale’de çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

TAVUKLARA ZARAR VERİYORLAR İDDİASI

Hayvanseverlerin tepki gösterdiği olayla ilgili İdriskoru köyünde oturan bir vatandaşın iddiasına göre, köpekler tavuklara zarar verdikleri gerekçesiyle zehirlendi. Jandarma, bugün İdriskoru köyüne giderek, köpekleri zehirlenen vatandaşlardan bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ünlü menemenin tarifini verdi! Tek tek anlattıSamsun'un ünü sınırlarını aşan meşhur lezzeti Çakallı Menemeni, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Meşhur menemen ustası Cengiz Toprak, ünlü lezzetin püf noktalarını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de taksicilerle köpekli genç kavga etti

Kadıköy'de taksicilerle köpekli genç kavga etti

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

Sıradaki Haber