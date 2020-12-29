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29.12.2020 - 16:05 | | DHA

Çanakkale’de dehşet anları! Feribotlar beşik gibi sallandı

Çanakkale’de özellikle Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamadı. Boğaz hattında çalışan feribotlar, lodosun oluşturduğu dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

Kuzey Ege Denizi’nde fırtına şeklinde esen lodos, Çanakkale Boğazı içerisinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamadı.

Ancak Gestaş firması, Çanakkale Boğaz hattındaki seferlerine devam etti. Kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotların beşik gibi sallanmasını neden olurken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

 

 

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