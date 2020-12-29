29.12.2020 - 16:05 | | DHA
Çanakkale’de dehşet anları! Feribotlar beşik gibi sallandı
Çanakkale’de özellikle Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamadı. Boğaz hattında çalışan feribotlar, lodosun oluşturduğu dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.
Kuzey Ege Denizi’nde fırtına şeklinde esen lodos, Çanakkale Boğazı içerisinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamadı.
Ancak Gestaş firması, Çanakkale Boğaz hattındaki seferlerine devam etti. Kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotların beşik gibi sallanmasını neden olurken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.