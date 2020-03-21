Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile Adalar hatÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±, yolcu sirkÃ¼lasyonunun fazla olduÄŸu hatlardaki feribot seferlerinde kÄ±sÄ±tlamaya gitti. Buna gÃ¶re, Bozcaada- Geyikli arasÄ±nda birÂ gÃ¼nde topam 8 sefer yapÄ±lÄ±rken bu sayÄ± 6'ya, Ã‡anakkale-Eceabat hattÄ±nda bir gÃ¼nde toplam 38 sefer yapÄ±lÄ±rken bu sayÄ± 30'a,Â Ã‡anakkale- Kilitbahir hattÄ±nda ise, bir gÃ¼nde toplamÂ 63 sefer yapÄ±lÄ±rken bu sayÄ±Â 36'yaÂ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

GestaÅŸ'tan konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"YolcularÄ±mÄ±zÄ±n dikkatine! Ãœlkemiz genelinde koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tavsiyesiyle baÅŸlatÄ±lan 'evden Ã§Ä±kmama' tedbirleri doÄŸrultusunda; yaya yolcu sirkÃ¼lasyonunun daha fazla olduÄŸu Ã‡anakkale-Eceabat, Ã‡anakkale-Kilitbahir BoÄŸaz hatlarÄ± ve Geyikli-Bozcaada ada hattÄ±nda geÃ§ici sÃ¼reyle sefer sayÄ±larÄ±nda azaltmaya gidilmiÅŸtir.Â

Gemi ve iskelelerimizde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz dezenfekte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Ã¶zellikle kapalÄ± alanlardaki daha sÄ±k temizlik uygulamalarÄ± salgÄ±n hastalÄ±k riskine karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸlÄ±ca Ã¶nlemler arasÄ±ndadÄ±r. Sizin ve Ã§evrenizdekilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadÄ±kÃ§a evden Ã§Ä±kmamaya Ã¶zen gÃ¶steriniz."

Bozcaada ilÃ§esinde koronavirÃ¼s tedbirleri ardÄ±ndan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n durumu tatil olarak algÄ±layÄ±p adada yoÄŸunluÄŸa neden olduÄŸu iddialarÄ± Ã¼zerine dÃ¼n itibarÄ±yla Belediye tarafÄ±ndan alÄ±nan karar doÄŸrultusunda tÃ¼mÂ konaklama tesisleri 15 Nisan tarihine kadar kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n ise, GestaÅŸ firmasÄ± Bozcaada'ya yapÄ±lan sefer sayÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.Â Â

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