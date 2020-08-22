MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi
ABONE OL
22.08.2020 - 14:48 | | AA

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

Çanakkale'de, Panama bandıralı bir gemiye gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçiren ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında bir gemi takibe alındı.

Biga Limanı'na gelen geminin etrafında bir botun dolaşması üzerine, durumdan şüphelenen ekipler gemiyi uzaktan izledi.

Geminin, karina (omurga) bölümünde sonradan özel olarak yapıldığı belirlenen tankın tespit edilmesinin ardından da operasyon başlatıldı.

Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda, Kolombiya'dan gelen 292 metre boyundaki "Frontier Falcon" geminin karina bölgesine gizlenmiş 25 kilogram kokain bulundu. Söz konusu tank ise görevli ekiplerce çıkarıldı.

Geminin Filipinler uyruklu birinci kaptanı A.C.C. ile ikinci kaptan J.P.O, çarkçıbaşı G.P.A. ve diğer şüpheliler M.K, S.Ö, R.K. ile M.E.V. gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Polisin, geminin diğer bölümleriyle ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Çanakkalede geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

Çanakkalede geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da toplu ulaşım kullananlarda ciddi artış!İstanbul'da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma kullanımı ciddi oranda azalmıştı. Akbil biniş verilerine göre 2 Mart'ta 7 milyon 465 bin 691 akbil geçişi yapılırken bu sayı mart ayının sonlarına doğru 400 bine kadar düştü. Haziran ayı itibarıyla toplu taşıma kullananların sayısı artış gösterirken 10 Ağustos günü 4 milyona yakın akbil geçişi yapıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını belirtirken, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Aşure günü oruç tutulur mu?

Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Aşure günü oruç tutulur mu?

Sıradaki Haber