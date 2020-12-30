Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimleri sürdürüyor. Jandarma Trafik ekipleri, 11 faklı okulda 436 öğrenciye, EBA) ve ZOOM programı üzerinden trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.
Son dakika! Mehmet Uçum: Bir dizi reform gündeme gelecekCumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2021 yılının önemli gündem başlıklarının reformlar olduğunu söyledi. Yargı reformu, insan hakları eylem planı ve Meclis içtüzüğünün önemli reform adımları olacağına dikkat çekti. CNN TÜRK'e konuşan Mehmet Uçum reformlara ilişkin kırmızı çizgileri de açıkladı.