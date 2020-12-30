MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi
ABONE OL
30.12.2020 - 11:06 | | DHA

Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom uygulamaları üzerinden 436 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimleri sürdürüyor. Jandarma Trafik ekipleri, 11 faklı okulda 436 öğrenciye, EBA) ve ZOOM programı üzerinden trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.

 

    Son dakika! Mehmet Uçum: Bir dizi reform gündeme gelecekCumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2021 yılının önemli gündem başlıklarının reformlar olduğunu söyledi. Yargı reformu, insan hakları eylem planı ve Meclis içtüzüğünün önemli reform adımları olacağına dikkat çekti. CNN TÜRK'e konuşan Mehmet Uçum reformlara ilişkin kırmızı çizgileri de açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen ALES/2 sınav tarihini ÖSYM açıkladı mı?

    ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen ALES/2 sınav tarihini ÖSYM açıkladı mı?

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Boğazını kesti! 'Yanlış anlaşılma oldu' dedi

    Boğazını kesti! 'Yanlış anlaşılma oldu' dedi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet