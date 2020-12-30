Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimleri sürdürüyor. Jandarma Trafik ekipleri, 11 faklı okulda 436 öğrenciye, EBA) ve ZOOM programı üzerinden trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.