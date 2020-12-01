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01.12.2020 - 09:39 | | DHA

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı

Çanakkale'de jandarma ,kaçak kazı yapan 17 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 13 şüpheli de adreslerinde yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu, 4 balıkçı çizmesi ve 1 araç ele geçirildi.

17 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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