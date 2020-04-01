Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Reşat Tabak İş Merkezi’ndeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 113 paket sigara, sarma kâğıdı, her birinde 200 adet bulunan 85 kutu olmak üzere toplamda 17 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler idari işlem yapılmak üzere Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi Y.A. ise alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.