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09.04.2020 - 13:08 | | DHA

Çanakkale’de kimlik ve maske kontrolü yapıldı

Çanakkale’de, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik polis ve zabıta ekipleri tarafından kimlik ve maske kontrolü yapıldı.

Çanakkale’de kimlik ve maske kontrolü yapıldı

Çin’in Vuhan kentinde oraya çıkan corona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Tedbirler kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Çanakkale Belediyesi Zabıta ekiplerince, Çarşı Caddesi üzerinde kimlik ve maske kontrolü yapıldı.

Öte yandan ekipler, Çarşı Caddesi’nde bulunan bankalarda sıraya giren vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Çanakkale’de kimlik ve maske kontrolü yapıldı

Çocuğunu sokağa çıkaran babadan şok sözler! Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyorKahramanmaraş’ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi.
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