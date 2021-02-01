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01.02.2021 - 15:36 | | AA

Çanakkale'de lodos etkili oldu

Gelen son dakika haberine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu.

Çanakkale'de lodos etkili oldu

Çiftlik Mahallesi'nde iki ağaç ve bir telefon direği, Söğütlü köyü ve Hamdibey mahallelerinde iki ağaç şiddetli lodosa dayanamayıp devrildi. Ağaçlardan biri, elektrik tellerinin üzerine devrilerek enerji kesintisine yol açtı.

Belediye ve UEDAŞ ekipleri, yola ve elektrik tellerine devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Ayrıca belediye ekipleri, anonslar yaparak vatandaşları şiddetli lodosa karşı uyardı.

İstanbul Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdiİstanbul'dan son dakika gelen bir habere göre; Küçükçekmece'de inşaat temeli için beton taşıyan mikser, sokakta hareket ettiği sırada bir kadını altına alarak ezdi. 45 yaşındaki Serpil Çöl olay yerinde hayatını kaybetti.
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