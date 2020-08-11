Çanakkale'de orman yangını

Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören köylüler, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI



Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangında 1 dönüm orman alanı zarar gördü.