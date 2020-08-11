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11.08.2020 - 17:18 | | DHA

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Çanakkale'de orman yangını

Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören köylüler, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangında 1 dönüm orman alanı zarar gördü. 

 

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.
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