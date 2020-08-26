Çanakkale'de sahte içki operasyonu! Yüzlercesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çanakkale Defterdarlığı görevlileri, denetimler sırasında bir iş yerinde 22 adet sahte bandrollü viski bulunduğunu belirledi.



Başka bir depoda yapılan aramalarda ise 529 şişe kaçak içki muhafazaya alındı.

İş yeri sahipleri S.S. ve Z.T, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.