26.08.2020 - 20:11 | | AA
Çanakkale'de sahte içki operasyonu! Yüzlercesi ele geçirildi
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 551 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çanakkale Defterdarlığı görevlileri, denetimler sırasında bir iş yerinde 22 adet sahte bandrollü viski bulunduğunu belirledi.
Başka bir depoda yapılan aramalarda ise 529 şişe kaçak içki muhafazaya alındı.
İş yeri sahipleri S.S. ve Z.T, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 6 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu