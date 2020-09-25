GeÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Yenice ilÃ§esine baÄŸlÄ± PazarkÃ¶y yakÄ±nlarÄ±ndaki AykÄ±rÄ±kÄ±ran Tepesi mevkisinde yÃ¼rÃ¼yen 2 kiÅŸi, aÄŸaÃ§lar arasÄ±nda kÃ¶pek sesi duydu. Sesin geldiÄŸi bÃ¶lgeye giden 2 kiÅŸi, bir kÃ¶peÄŸin Ã§uvalÄ±n iÃ§erisine konarak baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

KÃ¶peÄŸi saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kurtaramayan 2 kiÅŸi, durumu PazarkÃ¶y Jandarma Karakoluâ€™na haber verdi. BÃ¶lgeye gelen jandarma ekipleri, kÃ¶peÄŸi kurtararak karakol bahÃ§esine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Karakolda beslenen kÃ¶peÄŸe, veteriner hekim tarafÄ±ndan kuduz aÅŸÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.Â



KRÄ°MÄ°NAL Ä°NCELEME YAPILACAK



AynÄ± kÃ¶yde, geÃ§en pazartesi de bir sokak kÃ¶peÄŸiÂ av tÃ¼feÄŸiyle vurulmuÅŸtu. KÃ¶peÄŸin sakat kaldÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturmada iseÂ savcÄ±lÄ±k, Ä°stanbul'da tedavisi sÃ¼ren kÃ¶peÄŸin vÃ¼cudundan Ã§Ä±kan saÃ§malarÄ±n kriminal incelemeye gÃ¶nderilmesine karar verdi. KÃ¶ydeki kÃ¶peklere yÃ¶nelik 2 saldÄ±rÄ±yÄ± yapan kiÅŸi ya da kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.



