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25.09.2020 - 17:12 | | DHA

Çanakkale'de skandal görüntüler! Çuvala koyup attÄ±lar

Ã‡anakkale'nin Yenice ilÃ§esine baÄŸlÄ± PazarkÃ¶y'de, sokak kÃ¶peÄŸiÂ sadece baÅŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da kalacak ÅŸekildeÂ Ã§uvala konulup, aÄŸaÃ§lÄ±k alana bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

Çanakkale'de skandal görüntüler! Çuvala koyup attÄ±lar

GeÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Yenice ilÃ§esine baÄŸlÄ± PazarkÃ¶y yakÄ±nlarÄ±ndaki AykÄ±rÄ±kÄ±ran Tepesi mevkisinde yÃ¼rÃ¼yen 2 kiÅŸi, aÄŸaÃ§lar arasÄ±nda kÃ¶pek sesi duydu. Sesin geldiÄŸi bÃ¶lgeye giden 2 kiÅŸi, bir kÃ¶peÄŸin Ã§uvalÄ±n iÃ§erisine konarak baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

KÃ¶peÄŸi saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kurtaramayan 2 kiÅŸi, durumu PazarkÃ¶y Jandarma Karakoluâ€™na haber verdi. BÃ¶lgeye gelen jandarma ekipleri, kÃ¶peÄŸi kurtararak karakol bahÃ§esine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Karakolda beslenen kÃ¶peÄŸe, veteriner hekim tarafÄ±ndan kuduz aÅŸÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.Â 

KRÄ°MÄ°NAL Ä°NCELEME YAPILACAK

AynÄ± kÃ¶yde, geÃ§en pazartesi de bir sokak kÃ¶peÄŸiÂ av tÃ¼feÄŸiyle vurulmuÅŸtu. KÃ¶peÄŸin sakat kaldÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili soruÅŸturmada iseÂ savcÄ±lÄ±k, Ä°stanbul'da tedavisi sÃ¼ren kÃ¶peÄŸin vÃ¼cudundan Ã§Ä±kan saÃ§malarÄ±n kriminal incelemeye gÃ¶nderilmesine karar verdi. KÃ¶ydeki kÃ¶peklere yÃ¶nelik 2 saldÄ±rÄ±yÄ± yapan kiÅŸi ya da kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡anakkalede skandal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã‡uvala koyup attÄ±lar

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat Ä°kinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da ilgi gören "Atmaca"nÄ±n teslimatlarÄ±na bu sene sonu itibarÄ±yla baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aynÄ± füzenin karadan karaya versiyonu için de çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
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