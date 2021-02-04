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04.02.2021 - 13:11 | | DHA

Çanakkale'de tıp öğrencisi kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy'de bulunan yazlık evlerine giden Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma komandoların da yer aldığı ekipler, genci arama çalışması başlattı.

Çanakkale'de tıp öğrencisi kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti,  jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.

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