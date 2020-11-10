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10.11.2020 - 15:38 | | DHA

Çanakkale’de trafik kazası! 3 ölü 1 ağır yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale’de trafik kazası! 3 ölü 1 ağır yaralı

Kaza bugün 12.30 sularında meydana geldi. Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinden Ayvacık’ın Behram köyüne gitmekte olan Hüseyin Taş idaresinde 10 KJ 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından bulunan bir evin taş duvarına çarptı.

Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Taş, Esma Taş ve Efendi Aydemir kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç içerisindeki Nadire Aydemir ise ağır yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralı Aydemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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