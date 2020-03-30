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30.03.2020 - 13:25 |

Çanakkale'de tütün operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de, yasa dışı tütün ve makaron (içi boş sigara) satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de tütün operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tütün ve makaron satışı yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen operasyonda, 17 bin adet makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

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