Çanakkale'de tütün operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tütün ve makaron satışı yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen operasyonda, 17 bin adet makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.