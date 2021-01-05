05.01.2021 - 11:09 | | DHA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.Y'nin Lapseki ilçesine satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, ilçeye girişte şüphelinin aracını takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada 65 gram toz esrar, 108 boş sigara paketi, 3 kına ve 14 şeffaf poşet ele geçildi. S.Y. gözaltına alındı.
"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.