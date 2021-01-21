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21.01.2021 - 15:02 | | DHA

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu H.S.M. ve Ü.A.D.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 25 ecstasy, 25 gram Afyon sakızı ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

    Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu!Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde 20-30 kişinin bir arada olduğu evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
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