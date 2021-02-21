21.02.2021 - 16:43 | | DHA
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gelibolu ve Biga ilçelerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. A.H., S.A., A.G., V.S., G.K., A.A., E.P., B.B., C.K., İ.A., H.T., N.D., S.T. adlı şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde bulunurken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden Afganistan uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandıYÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası, Hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden, son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin" dedi.