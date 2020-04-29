Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-26 Nisan tarihleri arasında, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 19 şüpheli gözaltına alındı. 28,32 gram bonzai, 8 gram esrar, 9 hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.