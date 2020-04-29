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29.04.2020 - 10:42 | | DHA

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Çanakkale’de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-26 Nisan tarihleri arasında, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 19 şüpheli gözaltına alındı. 28,32 gram bonzai, 8 gram esrar, 9 hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

 

Hava almak için çatıya çıktı, karşısında polis dronesini görünce şaşkına döndüHafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polis dronesini buldu. Drone tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.
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