11.11.2020 - 15:20 | | DHA
Çanakkale'de vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşlara 2 bin fıstık çamı fidanı dağıtıldı.
Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, ilçede hem fidan dikti hem de fidan dağıttı. Kutluoba köyü Yılanlı mevkisinde 2 bin fıstık çamı fidanı, toprakla buluşturuldu. Ardından da bir traktör ile ilçe merkezindeki Yıldırım Akbulut Parkı'na getirilen 2 bin fidan halka dağıtıldı. Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle fıstık çamı fidanları bir saatte tükendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.