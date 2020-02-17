Canavar anne dehşeti anlattı! Sevgilisi 'eşcinselim' dedi

Eymen Sadık D. cinayetinde hakim karşısına çıkan anne Mine D. ile servis şoförü sevgilisi Serkan E.'nin ifadeleri kan dondurdu. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mine D., sevgilisi Serkan E., mağdurlardan anneanne Dilek Ç. ile Zarife Ç. ve taraf avukatları katıldı. Daha önceki ifadesini tekrar eden Mine D. oğlunun gömülme planını sevgilisi Serkan E.'nin yaptığını, Eymen'in soda içerken kazara öldüğü yönündeki ifadesini de yine sevgilisinin baskısı ile verdiğini öne sürdü.

Eymen'in öldükten sonra el ve kollarını da sevgilisinin tehditleri ile bağladığını iddia eden D., "Eymen'in vücudundaki morluk ve şişlik yine Serkan'ın dövmesi sonucu olmuştur. Olay günü ikimiz de uyuşturucu madde almıştık. Çeşme'ye gezmek için gitmiştik. Dönüşte yolda tuvalet molası verdik. Ben araçtan inmeden önce Eymen kafasını vurduğu için ağlıyordu. Geri döndüğümde hareketsizdi, nefes almıyordu" dedi ve beraatini istedi.

CESEDİYLE SERVİSE ÇIKMIŞ



Eşcinsel olduğunu ve Eymen'i araçta saklamak için evden valizi Mine D.'nin getirdiğini iddia eden Serkan E. ise, "Kendisi olaydan bir gün önce çocuğa yemek yedirmiyordu, ben yedirdim. Olayda, yol kenarında durduk ve aşağı indiler. 3-4 dakika sonra çocuk kucağında baygın şekilde geldi. Aracın içine koyduğunda yaşamıyordu. Gömülme işini Mine yaptı. Eymen bagajın içindeki yanımdaydı" diye konuştu.

'GÜLÜŞÜNÜ ÇALDILAR'



Dilek Ç. ile görümcesi Zarif Ç'nin avukatları Ferhat Gebeş ile Umur Yıldırım, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Eymen'in gülüşünü çalanlardan adalet önünde hesap soracağız" dediler. Mahkeme, anne D.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'BİLSEYDİM HİÇ VERMEZDİM'



Anneanne Dilek Ç. torunu Eymen'i kızının sevgilisi ile birlikte gelip Eskişehir'deki evinden aldığını belirterek, "Bir süre görümcem Zarife Ç. baktı. Sonra Eymen'i kızım Mine'nin buradan aldığını öğrendim. Böyle olacağını bilseydim Eymen'i hiç vermezdim" dedi. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Ç. ise, eşiyle birlikteyken minik Eymen'i bir gün S.D. ile bahçede gördüğünü aktararak, "Eymen'in gözü şişti, hatta eşim 'Senin gözüne ne oldu?' dedi. O da, 'Annem ben durmuyorum diye kaldırıp yere attı' yanıtını verdi. Serkan ile Mine 2 yıldır birlikte yaşıyordu" diye konuştu. (Yeniasır)