Caner Çalışır kimdir, kaç yaşındaydı? Caner Çalışır hangi dizi ve yarışmada yer aldı?

Geçtiğimiz dönemlerde 'Benimle Söyle' yarışmasının 100 kişilik jüri üyelerinden biri olan ve Radyo ve televizyon mezunu Caner Çalışır, ilk olarak Vine üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti. Komedyen Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış olan Caner Çalışır, günümüzde arkadaşları Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi DJ’lik yapıyor. Sosyal medya fenomenlerinden olan ve Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır, bir dönem yoğun bakıma kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Bugün ise sosyal medyada hayatını kaybettiği iddiaları çok konuşulmaya başladı.

CANER ÇALIŞIR NEDEN ÖLDÜ?

DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina verdi.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, hayatını kaybetti. Acı haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.

Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomenin ölüm haberi başta İrem Derici olmak üzere tüm yakınlarını yıktı.

O İSİMLERDEN CANER ÇALIŞIR PAYLAŞIMI

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak çalışmaktadır. Caner Çalışır, Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği de yapmıştır.

İREM DERİCİ



Çalışır ile yakın arkadaş olan Derici, Instagram hesabından,"Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ



Ciğerci, üzüntüsünü şu sözlerle belli etti: "Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekanın cennet olsun arkadaşım."

SAMET LİÇİNA



Fenomen Samet Liçina ise Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak, "Toprağın bol, ruhun huzurlu olsun" yorumunu yaptı.

HAKAN KAKIZ



"Çocukluk anılarım gitti. Şuan tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı ama erken ölüm her şeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner’imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum."

KERİMCAN DURMAZ



Küs olduğu arkadaşının cenazesine katılan Kerimcan Durmaz, vefat eden Çalışır hakkında paylaşımda bulundu.

Durmaz yayınladığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü:



"Caner’imm, dostum, bizi bugün bırakıp gitti. Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im, daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Nurlar içinde uyu. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

CANER ÇALIŞIR DEFNEDİLDİ

Çalışır'ın cenazesi dün öğle namazında Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.