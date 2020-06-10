Caner Çalışır kimdir, kaç yaşındaydı? Caner Çalışır neden öldü?

Geçtiğimiz dönemlerde 'Benimle Söyle' yarışmasının 100 kişilik jüri üyelerinden biri olan ve Radyo ve televizyon mezunu Caner Çalışır, ilk olarak Vine üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti. Komedyen Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış olan Caner Çalışır, günümüzde arkadaşları Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi DJ’lik yapıyor. Sosyal medya fenomenlerinden olan ve Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır, bir dönem yoğun bakıma kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Bugün ise sosyal medyada hayatını kaybettiği iddiaları çok konuşulmaya başladı.

CANER ÇALIŞIR NEDEN ÖLDÜ?

DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina verdi.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, hayatını kaybetti. Acı haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.

Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomenin ölüm haberi başta İrem Derici olmak üzere tüm yakınlarını yıktı.

"KALBİM SIZLIYOR"



Çalışır ile yakın arkadaş olan Derici, Instagram hesabından,"Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Fenomen Samet Liçina ise Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak, "Toprağın bol, ruhun huzurlu olsun" yorumunu yaptı.

Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz ile olan yakınlığıyla bilinen Çalışır, Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla üne kavuşmuştu.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak çalışmaktadır. Caner Çalışır, Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği de yapmıştır.

İREM DERİCİ PAYLAŞTI



