Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır atasözünün anlamı varlıklı ve güzel bir yaşam sürmeyi dileyen kişi kendisine bu yaşamı sağlayacak olan imkanları çok yakınında tutmalı ve bu amaç uğruna sıkıntılar çekmeyi göze almalı şeklindedir.

Canı Kaymak İsteyen Mandayı Yanında Taşır Atasözünün Anlamı Nedir?

Hayatta her şeyin bir karşılığı vardır. Hayatın kendisi bir mücadeledir. Yaşamın önümüze çıkardığı engellerle karşı yapılan bir mücadele. Herhangi bir varlığın, nesnenin yokluğunu yaşamak istemeyen veya lüks bir yaşama sahip olmak isteyen kişinin aklını kullanması, çalışması ve çeşitli riskleri göze alması gerekir. Her türlü tedbiri alarak hayatın tüm zorluklarına göğüs germeyi bilmeli ve isteklerinin bedeli ne ise ödeyebilmelidir.

Sahip olduğumuz veya sahip olmak istediklerimiz öylece havadan gelmez. Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır atasözünden yolu çıkarak açıklamak gerekirse; eğer canın kaymak istiyorsa bir manda sahibi olmalı, o mandayı yetiştirmeli ve süt elde edebilmelisin. Daha sonra da o sütten kaymak yapmayı bilmelisin. İşte tüm bunlar belli bir çabanın ürünüdür. Bu yüzden güzel bir yaşam için çok çalışmak gereklidir.





