Caniden akıl dışı ‘pasta’ iddiası! İğrenç iftira

Olay, 13 Mart 2020 tarihinde saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Eşinin 2'nci kattaki odasına giren Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuk annesi Münevver Şahin'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hastane personeli tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Münevver Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede polis tarafından gözaltına alınan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Bayram Şahin'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılan Bayram Şahin, eşi Münevver Şahin ile 2008 yılında görücü usulüyle evlendiklerini belirterek, 2014 yılında yakınları aracılığıyla özel bir hastanede işe başladığı ve iş başladıktan sonra da aralarında sorunlar çıkmaya başladığını belirtti.

AKIL DIŞI PASTA İDDİASI!

Eşinin iş yerinde bir arkadaşıyla kendisini aldattığını öne süren Şahin, ''Arkadaşları sürekli Münevver'in kafasını bulandırıyordu. Bir gün onu işten almamı söyledi ve gittim. Elinde kalp şeklinde pasta vardı. Bu pasta nedeniyle kavga çıktı ve kardeşinin evine gitti. Barışmak istedim ve sabah 09.00'da kardeşinin evine gittim. Kardeşi beni darp etti. Daha sonra kızım Fatoş’un hasta olduğunu öğrendim. Kendisini aradım fakat ulaşamadım. Annesini ve yakınlarını aradım beni engellemişlerdi. Ben de bu yüzden iş arkadaşına 'hastaneye geliyorum' diye mesaj attım'' dedi.

OLAY NASIL OLDU HATIRLAMIYORUM

Hastaneye gittikten sonra eşinin odasına girdiğini belirten Şahin, ''O bana, 'Ben sana bu hastaneye bir daha gelme demedim mi?' dedi. Ben onunla kızım için konuşmak istedim; fakat o bana 'Sen adam değilsin' gibi ağır ithamlarda bulundu. Zaten ayrılma safhasındaydık. 'O çocuk senden değil' dedi. O sırada da gözüm döndü. Yanımda kardeşinden kendimi korumak için aldığım silah vardı. Yüzüme tükürdü. Ne olduğunu anlamadım. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Hala şok içerisindeyim" diye konuştu.

KIZIMA İFTİRA ATIYOR

Duruşmaya katılan Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir, Bayram Şahin'in kızına aldattığı yönünde iftira attığını belirterek, ''Kızıma iftira atıyor. Benim çocuğumun parasını elinden alıp dövdüler. Sonuna kadar onlardan şikayetçiyim. Benim çocuğum mezardayken onun da orada ölmesini istiyorum'' dedi.

Münevver Şahin'in babası Faruk Özçelik de 2 torununun öksüz kaldığını belirterek, Bayram Şahin'in kızına iftira attığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık olarak dinlenen aynı hastanede çalışan Gülsüm K. ise ifadesinde, ''Ben tartışmalarına hiç şahit olmadım. Ancak son 1 yıldır sorunlarını sürekli anlatıyordu. Olay günü ise Bayram isimli kişi hiçbir şey söylemeden odaya girdi ve önce sol dizine bir el sonra kafasına 2 el ateş etti ve kaçmaya çalıştı'' dedi.

Mahkeme heyeti Bayram Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.