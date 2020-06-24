Çankaya Belediyesi 80 yeni Zabıta memuru alacak! İşte başvuru şartları

Çankaya Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda 80 yeni Zabıta Memuru alımı yapılacağı duyuruldu. 23-29 Haziran tarihleri arasında alınacak olan başvurular Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hizmet binasına şahsen yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar 3 Temmuz tarihinde Belediyenin internet sayfası üzerinden ilan edilecek.

Çankaya Belediyesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru alımı başvuruları başladı. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesine kabul edilen başvuruların ilk gününde 1.550 kişi adaylık için başvurdu. Sınav başvuruları koronavirüs tedbirleri gözetilerek alındı.

29 Haziran’da sona erecek başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, 3 Temmuz’da Çankaya Belediyesinin internet sayfasından ilan edilecek. Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68’i erkek 12’si kadın toplam 80 kişi Zabıta Memuru olarak göreve başlayacak.

Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış kişilerin kabul edildiği başvuru kritelerine Çankaya Belediyesinin http://www.cankaya.bel.tr/project/11014/Cankaya-Belediye-Baskanligi-Zabita-Memuru-Alim-Ilani/ adresinden ulaşılabilir. açıklamasında bulunuldu

ÇANKAYA BELEDİYESİ 80 ZABITA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

Çankaya Belediyesine alınacak olan 80 Zabıta Memuru için KPSS sınavından en az 60 puan almış olma şartı gerekiyor. Ayrıca 10. derece olarak ayrılan alımlar kapsamında en az bir lisans programından mezun olmuş olmak B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

9. derece Zabıta memurluğu için ise herhangi bir önlisans programından mezun olmuş olmak ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranıyor.

Yapılacak olan alım kapsamında Ortaöğretim kurumundan mezun olmuş ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar içinde 10 kişilik kadro ayrıldı.

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