MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çankırı’da 19,5 litre sahte içki ele geçirildi
ABONE OL
13.11.2020 - 14:28 |

Çankırı’da 19,5 litre sahte içki ele geçirildi

Çankırı'da bir depoda 19,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Çankırı’da 19,5 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir depoda sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adresi tespit edilen depoya yapılan baskında, 19,5 litre sahte içki ele geçirildi. Depo sahibi İ.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarını işaret eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı!

Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı!

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

Çankırı’da 19,5 litre sahte içki ele geçirildi

Çankırı’da 19,5 litre sahte içki ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet