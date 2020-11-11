MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı!
ABONE OL
11.11.2020 - 15:41 | | DHA

Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı!

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı ve Hacılar köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çankırı'da 2 köy, karantinaya alındı!

Kızılırmak Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 11.11.2020 tarih ve 77 sayılı kararıyla; İlçemiz Hacılar ve Tımarlı köyünde pozitif vaka sayısının artışı nedeni ile halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolünü sağlamak amacıyla Tımarlı ve Hacılar köylerine giriş ve çıkışlarının 11.11.2020 Çarşamba günü saat 24.00'ten itibaren kapatılarak tamamının 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

 

 

Geleceğin usta şefi iş başındaÇinde aşçılık yapan babasına özenen Xin Baonun (3), tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Baonun geleceğin usta şefi olacağını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başvuru yapanlar soruyor: KYK 2020 burs sonuçlarını açıkladı mı? Yurt başvuruları başladı mı?

Başvuru yapanlar soruyor: KYK 2020 burs sonuçlarını açıkladı mı? Yurt başvuruları başladı mı?

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

İhbar üzerine giden polisler buldu! Boğazı kesik halde...

İhbar üzerine giden polisler buldu! Boğazı kesik halde...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet