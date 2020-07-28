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28.07.2020 - 11:56 | | AA

Çankırı'da bir bebeğin üzerine televizyon düştü

Çankırı'da üzerine televizyonun düşmesi sonucu ağır yalanan bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Çankırı'da bir bebeğin üzerine televizyon düştü

Alınan bilgiye göre, üzerine televizyon düştüğü için ağır yaralanan 21 aylık Y.E.Y, ailesi tarafından Çankırı Devlet Hastanesine getirildi.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya nakledilmesine karar verilen Y.E.Y, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inen ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019'da toplamda 2 helikopter ambulans naklinin bulunduğunu, Temmuz 2020 itibarıyla da 14. naklin gerçekleştirildiğini kaydetti.

 

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