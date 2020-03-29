Çankırı’da bir köy tedbir amaçlı karantina altına alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

KÜTAHYA'DA DA BİR KÖYDE CORONA VİRÜS KARANTİNASI

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin” denildi.

Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.