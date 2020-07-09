09.07.2020 - 14:06 | | AA
Çankırı'da hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çankırı'da hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Davut Demirtaş idaresindeki 07 MOV 53 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Ilgaz kara yolu Kuşçayırı köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki İsmail Özcan'a ait 35 HB 7291 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Erkan Mutlu (52) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Demirtaş yaralandı.
Demirtaş, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Antalya'da iddia uğruna ölüme atlayan gencin kimliği belli olduAntalya’da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayıp, yaşamını yitiren gencin Deniz Şahin (15) olduğu belirlendi. Rus asıllı anne Tatyana Şahin ve gencin 2 kardeşi, Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü.