CANLI SONUÇLAR: ABD seçim sonuçları son durum! ABD yeni başkanı kim oldu 2020, Amerika eyaletleri delege sayısı kaçtır?
ABD seçim sonuçları canlı olarak anebean gelmeye devam ediyor. Delege saysını tamamlayan aday seçimin kazanan tarafı olacak. ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu. Donald Trump ve Joe Biden, Amerika yeni başkanı olmak için yarışıyorlar. Eyaletlerin delege sayıları ve kazanan adayları çoğu yerde belli oldu. Peki ABD seçim sonuçlarında son durum nedir? Amerika başkanı kim oldu? İşte canlı ABD seçim sonuçları ile ilgili ayrıntılar...
ABD seçimi kim kazandı? sorusunun cevabı gündemde büyük bir merakla araştırılıyor. Dünyada ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Donald Trump ve Joe Biden'in kazandığı eyaletlerle ilgili detaylar gelmeye başladı. Delege sayısı ve ABD seçim sonuçları merak konusu. İşte 2020 canlı ABD seçim sonuçları...Peki Amerika yeni başkanı kim oldu?
EYALETLERİN ÇOĞUNDA SONUÇLAR BELLİ OLDU
ALABAMA - 9 Delege
Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35
ALASKA - 3 delege
Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36
ARIZONA - 11 delege
Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46
ARKANSAS - 6 delege
Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34
CALIFORNIA - 55 delege
Biden: Yüzde 64 / Trump: Yüzde 34
COLORADO - 9 delege
Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 41
CONNECTICUT - 7 delege
Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42
DELAWARE - 3 delege
Biden: Yüzde 59 / Trump: Yüzde 40
FLORIDA - 29
Trump: Yüzde 51 / Biden: Yüzde 47
GEORGIA - 16 delege
Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48
GÜNEY CAROLINA - 9 delege
Trump: Yüzde 57 / Biden: Yüzde 41
GÜNEY DAKOTA - 3 delege
Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 32
IDAHO - 4 delege
Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36
ILLINOIS - 20 delege
Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42
INDIANA - 11 delege
Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 37
KANSAS - 6 delege
Trump: Yüzde 55 / Biden: Yüzde 42
KENTUCKY - 8 delege
Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 35
KUZEY CAROLINA - 15 delege
Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48
KUZEY DAKOTA - 3 delege
Trump: Yüzde 65 / Biden: Yüzde 31
LOUISIANA - 8 delege
Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 37
MAINE - 2 delege
Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 4
MARYLAND - 10
Biden: Yüzde 63 / Trump: Yüzde 35
MASSACHUSETTS - 11 delege
Biden: Yüzde 65 / Trump: Yüzde 32
MICHIGAN - 16 delege
Trump: Yüzde 53 / Biden: Yüzde 44
MINNESOTA - 10 delege
Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 44
MISSISSIPPI - 6 delege
Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 36
DELEGE SAYISI KAÇ OLMALI?
538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.
ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP!
12.15 : BBC'nin ünlü Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Başkan Trump'ın haftalardır ima ettiği adımı Çarşamba sabahı attığını ve ABD'deki kıyamet günü senaryolarının gerçeğe dönüştüğünü bildiriyor.
Trump'ın zafer ilan etmesi ve oy sayımını durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvuracağını söylemesinin yardımcısı Mike Pence tarafından yumuşatılmaya çalışıldığını aktaran Zurcher, ancak seçimlerin çoktan hasar aldığını vurguluyor. BBC muhabirine göre, Trump kazansa da kaybetse de bu seçimlerin üstüne gölge düştü.
12.03 : Donald Trump’ın “Seçimi biz kazandık” açıklaması Demokrat siyasetçilerin tepkisini çekti. New York’ta yeniden seçilmesi beklenen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın seçimi kazandığını iddia etmesini kınadı ve “gayrimeşru, tehlikeli ve otoriter” dedi.
Ocasio-Cortez Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Oyları say. Sonuçlara saygı göster” dedi.
11.45 : ABD'de seçim anketleri dört sene önce olduğu gibi yine yayılmaya yakın. Bunun sebebini Fox News sunucusu Tucker Carlson açıkladı. Carldson, ABD'de Donald Trump seçmenlerinin, seçimlerini açıklamaya korktuklarını söyledi. Destekçilerinin Trump'ı desteklediklerini söylemeye utandıkları için özellikle de Florida'da anket sonuçlarının yanıldığını iddia etti.
10.50 : ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.
TRUMP AÇIKLAMA YAPTI!
10.20 : Donald Trump konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Trump, ceketinin cebinden içerisinde eyaletlerdeki oy oranlarının yazılı olduğu bir kağıt çıkardı. Trump, kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti. Trump, ailesine ve başkan yardımcısına teşekkür etti. Konuşmasının satır başları:
"Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıpo kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı. Kazanacağımızı beklemeyen eyaletleri kazandık. Florida, Ohio ve Teksas'ı kazandık. Giorgia'yı da kazandığımız kesinleşti. Bizi asla yakalayamazlar. Kuzey Carolina'yı da kesin olarak kazandı. Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz. Bize yakın bile değiller, yakalamaları imkansız. Michigan'ı da kazanıyoruz, rakamlara baktım, öndeyiz. Wisconsin'i de kazanıyoruz. Üstelik buna ihtiyacımız bile yok.
Bu gece kazandığımız tüm eyaletlere bakınca, "seçime ne oldu" dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Kazanamayacaklarını bildikleri için mahkemeye gidelim dediler. Açıkça söylemek gerekirse bu seçimi kazandık. Halkımız için harika bir zafer. Yüksek Mahkme'ye gideceğiz. Bunu kazanacağız ve aslında çoktan kazandık. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Başkan Yardımcımız Pence de bir şeyler söylesin."
Pence: "Teşekkürker Sayın Başkan. Seçmenlerimize teşekkür ediyoruz, 4 yıl daha Donald Trump'ı başkan seçtiler."
09.32 : Donald Trump Montana eyaletini kazandı.
09.13 : CNN International'ın aktardığına göre Rhode Island'ı Joe Biden kazandı.
09.08 : Seçimlerde kritik önem taşıyan eyaletlerden biri olan Teksas'ta, Donald Trump kazandı.
08.50: Donald Trump, büyük bir "galibiyete doğru gittiklerini" iddia etti; seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
08.47: Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.
BIDEN KONUŞTU
08.45 : Joe Biden kameralar karşısına geçti ve beklenen açıklamayı yaptı. Biden, "Her oy sayılana kadar sabırlı olmalı ve beklemeliyiz, şu anda bulunduğumuz nokta konusunda iyi hissediyoruz. Seçimi kazanacağımızı hissediyoruz. İnanmaya devam edelim, bu seçimi kazanacağız." ifadelerini kullandı.
08.40: ABD'de başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı.
07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı ve 6 delegeli Utah'ı kazandı.
07.01 : Biden 7 delegeli Oregon, 12 delegeli Washington ve 55 delegeli California'yı, Trump da 4 delegeli Idaho'yu kazandı
6.43 : Bahis piyasasındaki oranlar, Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.
06.37 : Trump 10 delegeli Missouri'yi, Biden 4 delegeli New Hampshire'ı kazandı.
06.30 : AFP, Demokratlar'ın bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.
06.15 : AP'nin duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.
06.06 : BBC'nin tahminlerine göre an itibariyle Biden'ın 89, Trump'ın 72 delegesi var.
05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.
05.50 : BBC'den Anthony Zurcher seçime ilişkin şu yorumlarda bulundu:
"Donald Trump'ın hesaplarının tutması için hem Ohio'ya hem Kuzey Carolina'ya ihtiyacı var ancak Biden ikisinde de önde götürüyor. Ancak Demokratlar bu farka güvenmemeli. Tahmin edildiği gibi, erken oylar ibreyi Biden’a çevirirken, sandığa gidilip verilen oylarda Trump’ın üstünlüğü var.
Sandığa gidilerek verilen oylar sayıldıkça başkan da yavaş yavaş farkı kapatacak.
Trump şu anda Virginia’da önde görünüyor ancak Cumhuriyetçiler her zaman önde başlar, ta ki Demokratlar yetişene kadar.
Görünüş aldatıcı olabilir."
05.33 : Trump'ın seçim ekibi Georgia, Michigan ve Wisconsin eyaletleriyle ilgili endişeli olduklarını ancak Florida konusunda daha iyi hissettiklerini söyledi.
Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da izleyen Donald Trump'ın kazandığı eyaletlerin listesi şöyle:
Louisiana, Arkansas, Güney Carolina, Tennessee, Missouri, Oklahoma, Mississipi, Alabama, Indiana, Kentucky, West Virgina, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Wyoming, Louisiana ve Nebraska.
Biden ise, New York, Colorado, New Mexico, Connecticut, Illinois, New Jersey, Maryland, Virginia, Washington D.C, Delaware, Massachusetts, Maine, Rhode Island ve Vermont gibi eyaletlerde zafer kazandı.
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