Canlı yayında aşırı hız faciayla bitti! Araçta 6 çocuk vardı

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa Ceylanpınar- Akçakale karayolunda meydana geldi. Mehmet Y., kullandığı 63 UE 017 plakalı otomobille ilçe merkezi yönüne ilerlerken, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte yüksek sesle müzik dinleyip, sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayın görüntüsünde, küçük yaştaki çocuğun otomobilin ön koltuğunda emniyet kemersiz seyahat ettiği, sürücünün sürekli hız kadranı ile çevreyi gösterdiği anlar yer aldı.

Canlı yayın sırasında takipçilerden biri ise sürücü Mehmet Y.’ye "Yavaş git yeğenlerim var arabada" diye uyarı mesajı attı. Görüntünün son kısmına, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıktığı görüldü.



Kazanın devamı görüntüye yansımazken, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.