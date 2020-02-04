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04.02.2020 - 15:24 |

Canlı yayında çıldırtan cevap! 'Evliysem başkasıyla evlenemez miyim...'

İzmir'de ailesiyle birlikte yaşayan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek babası Mehmet Hayri Yeşilgöz ile birlikte Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

Canlı yayında çıldırtan cevap! 'Evliysem başkasıyla evlenemez miyim...'

Sosyal medyada tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inandı ve 350 bin TL dolandırıldı. Kendilerini dolandıran sahte nişanlıya bir tülü ulaşamayan baba kız çareyi Müge Anlı'nın programına katılmakta buldu. Anlı'nın programa telefonla bağladığı İhsan Bey, iddiaları reddetti.

Evli ve dört çocuk babası olduğu ortaya çıkan İhsan Bey, Müge Anlı'nın 'Siz evli değil misiniz? Neden başkasının kızıyla nişanlanıyorsunuz' sorusuna verdiği cevapla ünlü sunucuyu çıldırttı. 'Evliysem başkasıyla evlenemez miyim yani?' diyen adama Müge Anlı, 'Sen benimle dalga mı geçiyorsun' diye sordu. Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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