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02.12.2020 - 17:45 |

Canlı yayında itiraf etti! Evli ve 5 çocuk babası 18 yaşındaki kızı kaçırdı

Gelen bir son dakika haberine göre, Esra Erol’da programında farklı bir aile dramı daha ortaya çıktı. Esra Erol’da programına katılan çaresiz anne ve baba 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler’in evli ve 5 çocuk babası programda ortaya çıkan F.S. tarafından zorla alıkonulduğunu belirtti.

Canlı yayında itiraf etti! Evli ve 5 çocuk babası 18 yaşındaki kızı kaçırdı
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Son dakika... Karım ilişkimizi biliyor! Skandal patladı, kızı yaşında...
Son dakika... Karım ilişkimizi biliyor! Skandal patladı, kızı yaşında...
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İstanbul'dan programa katılan aile 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler'in hayatından endişe ettiklerini ve 46 yaşındaki 5 çocuk babası F.S. tarafından zorla tutulduğunu iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Evli ve 5 çocuk babası F.S. canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları kabul etti. Eşim ile Neslihan'ı tanıştırdım. Eşim, Neslihan ile ilişkimi kabul etti hatta torunum var." diyen F.S'nin bu sözleri herkesi şoke etti. 18 yaşındaki genç kızın F.S'nin yanında olduğu ortaya çıktı.

Neslihan Dinler ise yayına bağlanarak " Ben kendi isteğim ile buradayım. Dini nikâhlı kocam F.S ile yaşamak istiyorum. Evli ve 5 çocuk babası olduğunu biliyordum" dedi.

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Esra Erol bu sözler üzerine tepki gösterdi ve sözlerine şöyle devam etti; " Bu sadece Neslihan'ın davası değil. Bu F.S.'nin resmi nikâhlı eşinin susturulup üzerine kuma getirilen resmi nikâhı olduğu halde o evde sesi olmayan tüm sessiz kadınların meselesi benim için" dedi.

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