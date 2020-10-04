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04.10.2020 - 12:18 | | DHA

Canlı yayındaki rezalet görüntüler sonrası flaş gelişme!

Mersin’de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., gözaltına alındı.

Canlı yayındaki rezalet görüntüler sonrası flaş gelişme!

Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerli otomobil fabrikasının inşaatının son hali!Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.
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